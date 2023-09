Kommentar

Warum König Fußball sein Volk verliert

Plus Der Fußball in Deutschland wird von anderen Sportarten in den Schatten gestellt. In der Vergangenheit ist einiges schiefgelaufen, kommentiert Margit Messelhäuser.

Von Margit Messelhäuser

Das Wochenende sorgte im Sport für zwei denkwürdige Ereignisse im deutschen Fußball und Basketball. Während das erste WM-Gold der Basketball-Nationalmannschaft einfach nur begeisterte, ließ die 1:4-Niederlage der Fußballer gegen Japan die meisten Fußball-Fans enttäuscht und vielleicht auch ein bisschen wütend zurück. Was ist los mit dem Fußball in Deutschland?

Auf diese Frage dürfte es nicht nur eine Antwort geben. Tatsache ist aber, dass sich die Fußballer in Deutschland im Gegensatz zu anderen Sportarten immer weiter von ihren Fans entfernt haben. Angeblich war das letzte Training der Deutschen vor dem Länderspiel eine Viertelstunde für die Öffentlichkeit freigegeben, danach wurde geheim trainiert - die Japaner hatten es genau andersherum gemacht. Die erste Viertelstunde gehörte der Ansprache des Trainers, anschließend durften alle zusehen.

