Warum Landsberg beim ÖPNV ein Vorbild sein sollte

Plus Es gibt Überlegungen, dass das Tagesticket für das Landsberger Verkehrsnetz künftig nur noch einen Euro kostet. Das geht in die richtige Richtung, reicht aber nicht. Ein Kommentar.

Was macht Bus fahren attraktiver und ist damit zugleich klimafreundlicher? Die Antwort auf diese Frage lautet für die Landsberger CSU-Stadtratsfraktion: das Ein-Euro-Ticket. Wer recht günstig Bus fahren will, kann bereits ein Monatsabo oder andere Vergünstigungen nutzen.