Was bringt der Parkplatzausbau in Dießen?

Plus Gerald Modlinger stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien in Dießen über den Parkplatz-Ausbau an der Rotter Straße diskutiert wird.

Man kann sich in Dießen darauf einstellen, dass es zum Ausbau des Parkplatzes an der Rotter Straße zu einem Bürgerentscheid kommen wird. Die nötigen Unterschriften dürften zusammenkommen, steht doch die gesamte Klimaschutz- und Umweltbewegung in Dießen dahinter. Ob es bei einem Bürgerentscheid dann eine Mehrheit gibt, ist freilich eine andere Sache. Oft bestehen dann doch Gründe und Mehrheiten, um auch andere Gesichtspunkte als nur Klima und Umwelt zu berücksichtigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen