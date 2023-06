Was die Landsberger Gastronomie besonders macht

Plus Warum die Landsberger Gastronomie wichtig ist, aber auch vor vielen Herausforderungen steht. Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Landsberg hat eine vielschichtige Gastronomie, die sich oft hohe Ansprüche setzt. Nicht immer werden sie erfüllt, manchmal liegt das schlicht und einfach daran, dass es zu wenig Personal gibt. Wenn Sie also mal wieder in ihrer Lieblingskneipe sitzen und es etwas länger dauert, einfach mal - bevor man in die Luft geht - überlegen, woran es gerade liegt. Ist einfach keiner da, das Personal lustlos, dann kann man sich beschweren oder einfach gehen. Oder sind alle beschäftigt, weil es voll ist, im vollen Einsatz und geben eh ihr Bestes? Dann vielleicht mal zurücklehnen und entspannen, denn die meisten Servicekräfte sind sehr bemüht, ihre Aufgaben zu erledigen. Vielleicht kommt die Lieblingsbedienung dann doch ganz schnell.

Außenbewirtung Café Lucys. Jede Menge Cafés gibt es am Peter-Dörfler-Weg und drumherum. Foto: Thorsten Jordan

Gastronomie in Landsberg: Wo ist eigentlich das ganze Personal abgeblieben?

Wohin ist aber das ganze Personal nach Corona abgewandert, diesem Phänomen stehen viele ein wenig hilflos gegenüber. Vielleicht gibt ja die LT-Serie ein wenig Aufschluss zu diesem Thema. Es stimmt schon, was Dehoga-Chef Krause sagt, viele Hilfsjobs will einfach keiner mehr machen. Aber auch bei den Fachkräften herrscht Mangel, denn ein Job in der Gastro scheint so gar nicht zum Thema und Trend Work-Life-Balance zu passen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

