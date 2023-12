Was für ein Winterwochenende in Landsberg

Plus So viel Schnee wie am vergangenen Wochenende erlebt man nur ein paar Mal im Leben. Und Gott sei Dank ist niemand groß zu Schaden gekommen.

Was für ein Winterwochenende liegt hinter uns: Zwei Tage Dauerschneefall und dann Sonne und Frost. Es sind Wintertage, die wir nicht vergessen werden, so wie Anfang März 2006, als bei uns zuletzt ähnlich viel Schnee gefallen ist. Mehr als einen halben Meter dick liegt die weiße Pracht in der Landschaft. Und es ist trotz dieser außergewöhnlichen Situation offenbar so weit alles glimpflich abgegangen.

Ein paar kleinere Unfälle, zeitweise wegen gebrochener Bäume blockierte Straßen und Bahnstrecken sowie Stromausfälle gab es zwar schon, aber es kam niemand ernstlich zu Schaden, Gott sei Dank auch nicht, als am Samstagabend eine Dachlawine knapp neben dem Landsberger Christkindlmarkt auf den Gehweg donnerte, was zeigt, dass man dem Winter auch mit Respekt und Vorsicht begegnen sollte.

