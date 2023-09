Was für ein Wochenende: Blau-Weiß in allen Varianten

Plus Es wurde gefeiert in der Stadt, ob nun im Festzelt oder im Freien oder mit viel Kunst: Das Wochenende war ein Einstieg in die Oktoberfestzeit. Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Das Wochenende vor der Langen Kunstnacht hat es in diesem Jahr auch in sich: Denn eigentlich ist für jeden Geschmack etwas geboten. Einziges Manko: Die Vorabinfos sind nicht ideal, und so wissen bei der Stadtwiesn nur die Stammgäste, wann wo welche Musik spielt. Mundpropaganda ist hier gefragt, aber eigentlich hat eine Landsberger Wirtin auch recht, die sagt, ob nun Stadtwiesn oder nicht, an einem schönen Wochenende ist es in Landsberg ohnehin voll. Die Landsbergerinnen und Landsberger wollen das Ende des Sommers noch mal so richtig genießen.

Stadtwiesn Hellmairs: Inhaber Claus Moritz dirigeirt bei der Stadtjugendkapelle a bissel mit. Foto: Thorsten Jordan

Und so verteilen sich gegen Abend die Menschen in den einzelnen Wirtschaften, ob nun bayerisch oder nicht. Was das Bier, der Wein oder die Brotzeit kosten, scheint vielen (noch) egal zu sein. Zumindest noch vor der anstehenden Mehrwertsteuererhöhung: Die Restaurants sind voll. Allerdings, man sitzt nicht mehr so lange oder geht in den Club, aber Essengehen gehört noch immer zum Alltag. Die Sorge der Wirte und Wirtinnen, dass sich das bald ändern könnte, war aber zu spüren.

