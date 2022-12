Ein Jahr mit vielen Schlagzeilen im Landkreis Landsberg, aber setzen wir eigentlich immer die richtigen Prioritäten? Was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben?

Wie so immer - am Ende eines Jahres wird man ein wenig nachdenklich. Mit was hat man sich das ganze Jahr beschäftigt, für was hat man Geld ausgegeben, was waren die Schwerpunkte im politischen Bereich des Jahres. In Landsberg waren das der Schlossberg und seine Schule, das Inselbad, in Dießen die Seeanlagen und in vielen Gemeinden die neuen Straßen und Kreisverkehre und ob sie nun wirklich so hätten gebaut werden müssen, diese Frage stellen sich viele wohl auch in Lengenfeld.

Was passiert eigentlich im Landsberger Klinikum?

Auch die Frage, was eigentlich im Landsberger Klinikum so vor sich geht, hat in diesem Jahr viele Menschen beschäftigt. Was darf der Landrat, was dürfen Verwaltungsräte, warum ist der Streit so eskaliert und welche Führungskraft hat welche Fehler gemacht? Hier wurden schwere Vorwürfe erhoben, die bislang keine Folgen hatten und wohl auch nicht haben werden. Denn der Landsberger Landrat hat wohl (laut Aufsichtsbehörde) das Recht, Verwaltungsräte in die Schranken zu weisen. Auch massiv. Ob das glücklich war oder nicht, ist die eine Frage. Die andere: Die Reaktion der Grünen lässt schon längst jedes rechte Maß vermissen. Wer andere so massiv angreift, der muss sich auch nicht wundern, wenn das rechtliche Konsequenzen hat.

Worum geht es eigentlich wirklich im Klinikum?

Mit all diesen Fragen war man dann in den Medien so beschäftigt, dass man das eigentliche Thema aus den Augen verloren hat. Denn eigentlich geht es doch gar nicht darum, was ein Verwaltungsrat so darf, sondern darum, dass unser Gesundheitswesen in allen Bereichen massiv krankt, und wir uns immer weiter weg vom Sozialstaat entfernen. Corona hat das deutlich zum Vorschein gebracht und so kann man beim Hausarzt lange auf Termine warten und so mancher verzweifelt, wenn er Hilfe für alte und kranke Menschen sucht, die nicht mehr alleine den Weg zum Arzt schaffen. Hausbesuche gibt es kaum noch und auch nur zu bestimmten Zeiten. Und so manch ein Angehöriger muss Entscheidungen treffen, mit denen er komplett überfordert ist. Auch im Klinikum sind durch den Streit im Verwaltungsrat die eigentlichen Probleme viel zu selten angesprochen worden. Wenig Personal, Dauerbelastungen und kaum einen reizt der Beruf in der Pflege noch, zu wenig Geld, zu viel Arbeit und zu wenig Anerkennung.

Ein Dank an alle, die trotz schwieriger Umstände in der Pflege arbeiten

Dabei sind es genau diese Menschen, die täglich Leben retten, oder das Leben für Alte und Kranke leichter machen, auf die wir am wenigsten verzichten können. Hier muss endlich eine Wende her und der Beruf, egal in welchem Bereich, ob als Krankenschwester oder Pfleger, muss besser bezahlt werden. Welche Leistung das ist, merkt man schnell, wenn ein Verwandter in eine Notlage gerät und man ihn selbst pflegen soll. Viele von uns sind berufstätig (und müssen das auch sein) und haben einfach nicht die Zeit, das zu leisten. Deshalb ist das eigentliche Thema: Können wir hier etwas ändern und vor allem wie? Denn sonst bricht unser Gesundheitswesen noch massiv zusammen.

Ein besonderer Dank geht deshalb an alle, die täglich im Einsatz für die Rettung anderer sind. Sie verdienen nicht nur unseren Respekt, sondern auch unsere volle (auch politische Unterstützung), dass sich hier etwas massiv ändert. Das System ist überlastet. In der Hoffnung, dass wir hier Lösungen finden, wünsche ich Ihnen ein glückliches und gesundes 2023.

