Plus Was läuft schief in unserer Gesellschaft, wenn Menschen, die helfen und Traditionen hochhalten, einen Shitstorm befürchten müssen, weil sie sich für andere einsetzen?

In der digitalen Welt gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich über bevorstehende Unwetter informieren und rechtzeitig warnen zu lassen. Dank Warnapps und Co. schrillt, wenn es sein muss, auch in der Nacht das Handy. In diesem Fall nehmen wir in Kauf, aus dem Schlaf gerissen zu werden.

Wenn aber – wie gerade erst in Dießen – zu nachtschlafender Zeit die Kirchenglocken Sturm läuten, scheinen das einige Zeitgenossen als Belästigung und Ruhestörung zu werten. Warum sonst möchte der Dießener Pfarrer Josef Kirchensteiner nicht öffentlich sagen, wer Donnerstagnacht im Marienmünster per Wetterläuten die Bevölkerung vor dem herannahenden Unwetter gewarnt hat? Die Antwort ist erschreckend, fürchtet er nämlich einen ganz anderen Sturm für die betroffene Person, einen Shitstorm!

