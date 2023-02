Was spricht noch für eine Passage in der Landsberger Altstadt?

Plus Die VR-Bank Landsberg-Ammersee möchte die Passage zwischen Hauptplatz und Hellmairplatz schließen. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Von einer Passage ist der Durchgang zwischen Hauptplatz und Hellmairplatz in der Landsberger Altstadt aktuell meilenweit entfernt. Vor allem der Durchgang im Bereich der früheren Malteser-Apotheke ist wenig einladend. Doch rechtfertigt das, einer Schließung der Passage einfach zuzustimmen?