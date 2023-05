Was tun, damit Arbeit nicht krank macht

Plus LT-Redakteur Gerald Modlinger hält es auch für notwendig, die eigene Einstellung zu ändern, um sich nicht von der Erwerbsarbeit krank machen zu lassen.

Noch nie waren die Arbeitszeiten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so kurz wie heute, noch nie waren Arbeitsplätze, was Unfall- und Gesundheitsgefahren betrifft, so sicher und trotzdem macht offenbar eine steigende Zahl von Menschen ihre Arbeit krank. Umso wichtiger ist es, die Ursachen und Lösungen dafür zu suchen, wie dies jetzt kurz vor dem Tag der Arbeit in Stegen die AOK und der Bund der Selbstständigen getan haben.

Kürzere Arbeitszeiten führen dazu, dass sich die Arbeit verdichtet. Die Digitalisierung erleichtert vieles, hebt aber auch Beschränkungen von Zeit und Raum auf, macht schnellere Reaktionszeiten erforderlich und führt zu weiteren Arbeitsverdichtungen. Andere stresst wiederum auch der schnelle technologische Wandel, der einen stetigen Anpassungsprozess erfordert.

