Wegen PV-Anlagen in der Altstadt sind enge Absprachen erforderlich

Plus Auf den Dächern der Landsberger Altstadt könnten bald PV-Anlagen angebracht werden. Es gilt aber, eine Änderung der Satzung nicht zu überstürzen.

In Zeiten der Klimakrise sollten beim Ausbau erneuerbarer Energien sämtliche Potenziale genutzt werden. Es ist daher grundsätzlich ein gutes Zeichen, wenn Photovoltaikanlagen auch auf denkmalgeschützten Gebäuden installiert werden dürfen. In Landsberg bietet sich von vielen Standorten aus jedoch ein toller Blick auf die Altstadt und deren ziegelrote Dächer geben dabei ein eindrucksvolles Bild ab. Eine Änderung der Altstadtsatzung sollte deswegen nicht überstürzt werden und in enger Absprache mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) erfolgen.

