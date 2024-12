Weihnachten: Die Botschaft im Kleinen leben

Auch im Landkreis Landsberg wurde das Friedenslicht aus Betlehem heuer weitergegeben. Unter dem Motto „Vielfalt leben, Zukunft gestalten“ setzt die Pfadfinder-Aktion ein leuchtendes Zeichen der Verbundenheit. Und das ist in Zeiten von Krisen, Kriegen und Anschlägen wie jenem in Magdeburg wichtiger, denn je.

Denn heuer war es aufgrund des anhaltenden Krieges im Nahen Osten sicherheitstechnisch nicht möglich, das Friedenslicht in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem zu entzünden. Aufgrund dieser Umstände stammt das Licht aus der Wallfahrtskirche in Christkindl im Bezirk Steyr in Österreich. Das ist eine traurige Entwicklung, die nachdenklich macht.

Ein Symbol der Hoffnung und des Friedens

Das Friedenslicht dient als Symbol der Hoffnung und des Friedens. Auch in den Weihnachts-Predigten der Geistlichen in Landsberg standen diese beiden Begriffe heuer im Mittelpunkt. Denn die Botschaft, die die Geschichte von der Geburt Jesu verbreitet, ist jene von Hoffnung und Frieden auf der Welt.

Was uns bleibt, ist, diese Botschaft im Kleinen zu leben und damit vielleicht Großes zu bewirken. Denn die Botschaft von Weihnachten gibt vielen von uns, egal, ob wir gläubig sind oder nicht, die Kraft und die Zuversicht daran zu glauben, dass wir Menschen dauerhaft in Frieden leben können.