Weihnachten hilft uns in Zeiten der Krisen

Hat unsere Gesellschaft die Hoffnung verloren? LT-Redakteur Thomas Wunder macht Mut.

Es ist eine schwierige Zeit. Eine Zeit des Krieges und der Zukunftsängste. Eine Zeit der Krisen. In der Welt, in Europa, in Deutschland und auch im Landkreis Landsberg. Da kommt Weihnachten gerade recht. Weihnachten verleiht Zuversicht, gibt Kraft.

Ja, vielleicht ist die Krise der gesellschaftliche Normalfall. Krisen gab es immer, schon lange vor Klimawandel und Corona, vor Pflegemangel, Kreisumlagen-Streit oder Gebühren-Erhöhung. Manche Krise haben wir überwunden, andere haben sich von selbst gelöst. Mit einigen haben wir leben gelernt. Aber aktuell ist es anders. Es gibt zu viele Krisen. Unsere Gesellschaft ist überfordert. Haben wir die Hoffnung verloren?

Dabei haben wir doch immer eine Lösung gefunden. Kann das nicht auch jetzt gelingen? Die Geschichte von Weihnachten soll vorwiegend eines, Zuversicht schenken. Zuversicht, die wir uns auch jetzt, trotz aller Krisen, bewahren sollten. Zuversicht in unser eigenes Handeln, in unsere Gesellschaft, in das Miteinander der Menschen.

Wir sollten wieder andere Meinungen zulassen

Beginnen wir im Kleinen, im Lokalen, bei den Menschen, die helfen, die anpacken, damit es anderen besser geht, ehrenamtlich aber auch beruflich. In der Adventszeit zeigen wir, dass wir an die Schwächsten in unserer Gesellschaft denken. Das gibt Hoffnung. Hoffnung, dass wir auch übers Jahr nicht in erster Linie an uns, sondern an unsere Mitmenschen denken. Dass wir nicht gleich lospoltern, wenn uns etwas nicht passt, das wir andere Meinungen zulassen.

Weihnachten sollte uns Mut machen und uns darüber nachdenken lassen, was wirklich wichtig ist. Weihnachten sollte uns aber auch bewusst machen, wie gut es uns geht, trotz aller Krisen. So gut, dass wir Zeit haben sollten nach links und rechts zu sehen und jenen zu unterstützen, die unsere Hilfe benötigen.

