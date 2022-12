Weitere Klinik-Verwaltungsräte schaffen kein Vertrauen

Plus Das Fazit von LT-Redakteurin Vanessa Polednia zu den Querelen rund um das Landsberger Klinikum: Es braucht mehr Kommunikation, keine weiteren Verwaltungsräte.

Das Landsberger Klinikum genießt eigentlich einen guten Ruf. Doch über die Landkreisgrenzen hinaus wundert man sich über die öffentlich ausgetragenen Querelen rund um die Personalie des Klinikvorstands Marco Woedl samt Brandbrief und Vorwürfen im Klinik-Verwaltungsrat.