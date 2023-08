Wenn der Bäcker zu- und der Hofladen aufmacht

Plus Die Innenstädte veröden, weil immer mehr Bäcker und Metzger sowie Gaststätten und Cafés schließen. Doch handwerklich hergestellte Lebensmittel gibt es immer öfter auf dem Land.

Schon seit Jahren sperren vor allem auch in den Städten reihenweise Bäcker, Metzger, Wirte und Kaffeehausbesitzer ihre Türen zu. Die damit einhergehende Verödung von Innenstädten nimmt teilweise erschreckende Ausmaße an. Die Gründe dafür sind immer wieder die gleichen: Es gibt keine Nachfolger, vielen ist das Arbeitspensum als Selbstständiger zu groß und die Arbeitszeiten im Lebensmittelhandwerk zu unattraktiv. Dazu kommt der wachsende Aufwand, um allen staatlichen Auflagen und Vorschriften zu genügen, die schwierige Suche nach Arbeitskräften, aber auch der Trend, dass viele Menschen im Supermarkt im Gewerbegebiet einkaufen, dort einen Kaffee trinken und einen Imbiss zu sich nehmen.

Etwas erfreulicher sieht es immer öfter auf dem Land aus. Da gibt es noch manche, die mit Kreativität und Engagement den seit Generationen vererbten Familienbetrieb zukunftsfähig machen wollen. Sie verarbeiten Rohstoffe wie Milch, Fleisch, Eier und Getreide zu Käse, Wurst, Nudeln und Brot und verkaufen sie in Automaten oder im eigenen kleinen Laden, wie dies nicht nur auf dem Jackelhof in Rieden am Ammersee geschieht. An solchen Beispielen sieht man auch, dass es sich nicht nur um einen möglichst großen Freizeit-Anteil gehen muss, sondern dass eine Sinn gebende und selbstbestimmte Arbeit auch das sein kann, was das Leben ausmacht.

