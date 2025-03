Wenn man merkt, wie sehr die Inspiration eines Exzentrikers fehlt

Eine Reise in die Vergangenheit war der Besuch auf Schloss Greifenberg. Man sah nicht nur sehr stilvoll und passend provokant im Schloss oder der Kapelle platziert, die Werke des Künstlers, sondern man konnte sich auch an einen Mann erinnern, der in Landsberg für die Kultur viel getan hat. Er eckte an, war ein enfant terrible und deshalb genau das, was die oft eher brave Kulturszene in Landsberg an Inspiration brauchte.

