Wenn man sich was wünschen dürfte ...

Plus 2023 war ein forderndes Jahr mit vielen Herausforderungen, das viele von uns an Grenzen brachte. Aber wo sind diese Grenzen und was erhoffen wir uns fürs neue Jahr? Ein Kommentar von Alexandra Lutzenberger.

Von Alexandra Lutzenberger

Urbanes Leben am Papierbach, Altstadtentwicklung, Flüchtlingsproblematik und die ständig steigenden Kosten für Projekte im Landkreis Landsberg, allen voran der sehr kostspielige Neubau des Landratsamtes auf der grünen Wiese am Penzinger Feld. Das waren einige der Themen des Jahres. Inselbad und Schlossberg sind in Planung und man darf hoffen, wann hier weitere Entwicklungen vorangehen. Das besondere 2023 stellt uns alle nun zum Jahreswechsel vor große Herausforderungen. Denn das Thema Unzufriedenheit im eigenen Land ist in aller Munde. Die Menschen haben das Vertrauen in die Politik verloren und das schlägt sich durch, auch auf die Landkreise, Städte und Gemeinden. Auch viele Landsberger Politikerinnen und Politiker haben keinen Vertrauensvorschuss mehr, viele Menschen demonstrieren, manchmal hat man den Eindruck, egal wogegen, Hauptsache dagegen. Zumindest lassen die Plakate bei den Kundgebungen dies vermuten, denn da geht es gegen die Abschaffung des Bargelds, für Freiheit und Frieden bis hin zur Impfpolitik. Und vor allem gegen so oft getadelte Bevormundung durch die Politik. Bundespolitisch scheint es im Moment genau in die verkehrte Richtung zu laufen, es gibt wenig Erfreuliches, zum Beispiel, wenn man viele zusätzliche Ausgaben über die Bürgerinnen und Bürger refinanzieren will. Das weckt Widerstand.

Was darf man sich fürs neue Jahr im Landkreis Landsberg wünschen?

Kann man bei solch einer bundesweiten Entwicklung vor Ort etwas bewirken? Vieles wohl nicht, aber ich denke, man kann Zeichen setzen, mit Politikerinnen und Politikern, die mutig genug sind, bereits getroffene Entscheidungen angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen zu überdenken. Und zwar in vielen Bereichen. Dazu gehört es auch, künftige Ausgaben gezielt und sinnvoll einzusetzen.

