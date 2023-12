Wenn's geht, dann bleibt bei dem Wetter zu Hause

Plus Vom Schnee nicht stressen lassen und wenn, den Stress nicht auf andere abladen, sagt unsere Redakteurin. Denn am Wetter könne niemand etwas ändern.

Mit dem Schnee ist das so eine Sache. Einige haben am Wochenende ihre Skier und Schlitten bereits ausgepackt, sich in Strickpullover gemümmelt und die Romantik des Schneegestöbers genossen. Für andere war der Wetterumbruch pures Chaos, auf den Straßen ging nichts mehr, Züge fielen aus und auch diese Woche kann es gerade im Nahverkehr noch zu Verspätungen kommen.

Schneemassen im Landkreis Feature / Schneemassen im Landkreis / massiver Wintereinbruch Foto: Christian Rudnik

Die Schuld dafür bekommen dann aus Frust häufig diejenigen zugeschoben, die trotzdem arbeiten und gerade dafür herhalten können. Busfahrerinnen und Busfahrer, Schaffnerinnen und Schaffner, wer eben in Hörweite fürs Granteln erreichbar ist. Doch dass besonders diese Menschen ihre Motivation behalten, jeden Tag ihre Arbeit zu machen, und sich nicht selbst vor lauter Stress und Unmut krankmelden, ist notwendig. Denn ohne sie stünde dann alles still, auch wenn sich der Schnee von heute auf morgen in Pfützen auflöst.

