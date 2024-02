Einfamilienhaus: Wer plant und baut, hat große Verantwortung

Plus Der Wessobrunner Kreis denkt über Alternativen zum Einfamilienhaus nach. Das sollten nicht nur Architekten tun, sondern die gesamte Gesellschaft.

Wohnen ist eines der großen gesellschaftlichen Themen. Wohl jede und jeder würde lieber in einer Villa am Ammersee als in einer Eineinhalbzimmerwohnung zwischen Autobahnkreuz und Industriegebiet leben. Bekanntlich reichen aber nicht nur für die Villa am See für alle der Platz und das Geld nicht aus. Das gilt inzwischen für viele Menschen auch beim Einfamilienhaus.

Das mag man als wirtschaftliches Niedergangsszenario betrachten. Es lässt aber auch darüber nachdenken, wie viel und welchen Wohnraum man tatsächlich braucht, um gut leben zu können. Gerade auf dem Land hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein Wohnraum-Überhang gebildet, wenn jede Generation von den Großeltern bis zu den Enkeln ihr eigenes Einfamilienhaus hat und dafür Boden, Baustoffe und Energie verbraucht werden. Wenn die Kinderzimmer im Einheimischen-Baugebiet leer geworden sind und die Großmutter allein im großen Bauernhaus im Ortskern lebt, wird klar, dass das Einfamilienhaus-Konzept nicht für jede Lebensphase die passende Wohnform ist.

