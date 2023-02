Werbung für den Landsberger Fasching

Plus Landsberg ist auf dem besten Weg zur Faschingshochburg. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder zum Umzug am Lumpigen Donnerstag.

Einen besseren Start hätte sich der Faschingsverein Licaria für die Wiederbelebung des Landsberger Faschings nicht wünschen können. Sonniges Frühlingswetter, kreative Fußgruppen und aufwendige Faschingswagen sorgten mit gut gelaunten Besucherinnen und Besuchern dafür, dass der Umzug am Lumpigen Donnerstag 2023 in Erinnerung bleiben wird. Landsberg ist auf dem besten Weg, eine Faschingshochburg zu werden.