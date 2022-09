Werden Gastronomen in Landsberg ungleich behandelt?

Plus Einige Gastronomen müssen während der Märkte mit deutlichen Einschränkungen leben. Die Stadt sollte an den Konzepten feilen, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Es ist schön, dass nach der von Corona-Einschränkungen geprägten Zeit wieder Leben in die Landsberger Innenstadt einkehrt. Die großen Märkte tragen sicherlich dazu bei, dass es noch mehr Menschen dort hinzieht. Weniger erfreulich ist aber, dass einige Gastronomen wegen der Veranstaltungen deutliche Einschränkungen in ihren Außenbereichen hinnehmen müssen und sich ungleich behandelt fühlen. Die Stadt sollte das zum Anlass nehmen, um an ihren Konzepten und ihrer Kommunikation zu feilen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

