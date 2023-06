Apotheker-Protest: Wertschätzung gibt es nicht auf Rezept

Plus Erstmals protestieren Apotheker, um auf ihre prekäre Situation aufmerksam zu machen. Es geht um mehr Wertschätzung für ihre Arbeit, auch in Form von Geld.

Nicht nur, aber auch in den Apotheken grassiert ein Virus. Eines, das immer öfter dazu führt, dass die Betreiberinnen und Betreiber das Handtuch werfen, und aufgeben. Der Grund: Die Arbeit rechne sich nicht mehr, solange sich nicht grundlegend etwas ändere. Die Krankheit, nennen wir sie mal "deutsches Gesundheitssystem" scheint nicht heilbar. In absehbarer Zeit jedenfalls nicht, denn mit Forschungen nach lebensrettenden Medikamenten in Form von mehr Geld für gesundheitsrelevante Berufsgruppen wurde noch gar nicht richtig begonnen.

Spätestens seit der Pandemie wissen wir, dass unser Gesundheitssystem an sich selbst erkrankt ist. Da hilft auch kein Klatschen für die Pflegekräfte oder zeitweises Verteuern von Medikamenten für Kinder als Anreiz für die Pharmaindustrie, wieder mehr zu produzieren. Da hilft nur ein generelles Umdenken, in der Politik aber auch in der Gesellschaft.

