Wichtige Erinnerungsarbeit für Landsberg

Plus Die „Bürgervereinigung Landsberg im 20. Jahrhundert“ hat wichtige Erinnerungsarbeit geleistet.

Dass wir heute alljährlich auch an die Opfer der nationalsozialistischen Gräueltaten in Landsberg und Umgebung gedenken, war vor 40 Jahren fast noch undenkbar. In Landsberg, der aufstrebenden Stadt an der Romantischen Straße, sollte dieses dunkle Kapitel der jüngsten Geschichte im Verborgenen bleiben. Wer es an die Oberfläche bringen wollte, wurde von so manchem Stadtoberen angefeindet.

Zwischen Landsberg und Erpfting befindet sich die Europäische Holocaustgedenkstätte. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Das Engagement, an die Rüstungsprojekte im Frauenwald, die KZ-Außenlager, die Judenverfolgung oder die Stadt der Jugend zu erinnern, kam aus der Bevölkerung. Es waren Schüler und ihr Lehrer, die den Finger in die Wunde legten und damit wertvolle Erinnerungsarbeit leisteten. Ein beeindruckendes Stück Zeitgeschichte.

