Wir Frauen müssen nur uns selbst gefallen

Der Weltfrauentag fand erstmals 1911 statt, zu einer Zeit, als Frauen in Deutschland nicht wählen gehen durften und Vergewaltigung in der Ehe noch lange erlaubt war. Inzwischen hat sich zum Glück vieles im Sinne der Gleichberechtigung von Mann und Frau getan. Trotzdem ist und bleibt es wichtig, die Perspektive von Frauen in den gesellschaftlichen Fokus zu rücken. Auch, aber nicht nur bei den großen Themen. Gewalt gegen Frauen, die Kriminalisierung der körperlichen Selbstbestimmung und faktische Benachteiligungen sind strukturelle Probleme, deren Umsturz noch Jahre andauern wird. Auch im Kleinen kann man sich Frauen gegenüber solidarisch zeigen, zum Beispiel in der Art und Weise, wie man ihnen im Alltag begegnet. Die vier Frauen aus der Region geben hierfür gute Impulse rund um Schönheit und Selbstbewusstsein.

Bianca Dimarsico Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Internationaler Frauentag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis