Flüchtlinge aus der Ukraine: Wir müssen einfach helfen

Plus Die Welt ist im Aufruhr und das einzige, was man vor Ort machen kann, ist hier zu helfen. Vor Ort und zeitnah. Die Hilfsbereitschaft der Landsberger ist groß. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Wir stehen fassungslos vor einem Krieg in Europa und sehen die schrecklichen Bilder in den Nachrichten. Unwirklich wie in einem Film – würde man nicht täglich daran erinnert werden, dass das nun bittere Realität ist. Schon durch die Menschen, die zu uns kommen und uns daran erinnern, wie gut wir es doch trotz aller Krisen hatten und wie sehr wir jetzt in der Pflicht sind zu helfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen