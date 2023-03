Wird schon gut gehen, lautet das Motto in Landsberg

Plus Bekommt Landsberg endlich eine Wohnungsbaugesellschaft? Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Dass in Landsberg bezahlbarer Wohnraum fehlt und die Stadt durch den Bau von Wohnungen die Situation entschärfen muss, darüber herrscht Einigkeit im Stadtrat. Doch das Wie wird seit einiger Zeit kontrovers diskutiert.

Anfang der 2000er-Jahre musste der Landkreis seine Wohnungsbaugesellschaft beerdigen. Danach tat sich diesbezüglich wenig, ehe Landrat Thomas Eichinger (CSU) das Thema vor einigen Jahren wieder zur Diskussion stellte. Weil aber im Freistaat nur Projekte der Gemeinden gefördert werden, war der Landkreis schnell wieder raus.