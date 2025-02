Wirtshaussterben in der Region: Zu viel Bürokratie, zu wenig Wertschätzung

„Wirtsleute des Gasthofs in Achselschwang hören nach 35 Jahren auf; Im Greifenberger Gasthof wohnen bald Flüchtlinge; Das Gasthaus „Zum Wastl“ in Schondorf schließt die Pforten; Im Breitenmoser in Reichling ist am 31. Juli Zapfenstreich.“ Diese Schlagzeilen aus den vergangenen zehn Jahren sind unterschiedlich formuliert worden, doch die Botschaft dahinter ist die Gleiche: In immer mehr Traditionswirtshäusern fällt es schwer zu überleben oder Nachfolger zu finden. Eine traurige Entwicklung für Wirt und Gast zugleich. Und es gibt noch weitaus mehr Gasthäuser, die schließen mussten. Beim Wastl fand man einen Nachfolger, das „Aleks“, aber das ist selten.

Die bayerische Wirtshauskultur steht am Abgrund – und das schon seit Jahrzehnten. Der Verlust der gemütlichen Treffpunkte trifft die Gemeinden. Das Wirtshaus ist schließlich der Ort für Geselligkeit, für Gespräche über Gott und die Welt, für das Feiern von Siegen und das Trostspenden in Niederlagen. Spätestens wenn es kein Lokal mehr im Ort gibt, fällt auf, wie wichtig der Treffpunkt war.

Wirtshäuser prägen soziales Gefüge in der Region Landsberg mit

Bürokratische Hürden und steigende Auflagen für Gastronomen machen die Führung eines Wirtshauses zunehmend unattraktiv. Gleichzeitig fehlen Fachkräfte, die die Lücke füllen könnten. Und auch das Freizeitverhalten hat sich gewandelt: Immer weniger Menschen suchen den Weg ins Wirtshaus, wenn sie essen und trinken gehen möchten. Die Pandemie hat die ohnehin angespannte Lage nur noch verschärft. In einer Zeit, in der Gastronomie und Beherbergungsgewerbe ohnehin mit Unsicherheiten und finanziellen Herausforderungen zu kämpfen hatten, traf der Lockdown viele etablierte Wirtshäuser hart.

Wirtshäuser sind weit mehr als nur wirtschaftliche Unternehmen – sie sind kulturelle Institutionen, die das soziale Gefüge einer Region mitprägen. Die Politik muss hier handeln, um diesen Traditionen auch in Zukunft eine Chance zu geben. Es braucht weniger Bürokratie, mehr Unterstützung für die Gastronomen und eine größere Wertschätzung des Kulturguts.