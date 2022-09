Trotzreaktion des Denklinger Gemeinderats gegenüber Investor

Plus Der Denklinger Gemeinderat will den Bau von sechs Wohneinheiten verhindern und gibt wiederholt keine gute Figur ab, schreibt Oliver Wolff in seinem Kommentar.

Gemeinderätinnen und -räte sind gewählt, politische Entscheidungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu treffen. In Denklingen gibt es in Teilen der Bevölkerung Vorbehalte gegen Nachverdichtung. So wurde im Frühjahr versucht, mit einem Bürgerentscheid den Bau von 24 Wohnungen in der Denklinger Bahnhofstraße zu verhindern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen