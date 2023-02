Wohnen: Eine große Chance an der Pfettenstraße in Landsberg

Plus Im Wohngebiet an der Pfettenstraße will Landsberg mehr Innovation wagen. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.

Immer mehr Menschen wollen in der Stadt und der Region Landsberg leben. Wohnraum und Baugrundstücke sind daher heiß begehrt. Die Nachverdichtung, also das dichtere Bebauen von bestehenden Grundstücken, ist daher auch in Landsberg zu beobachten. Dass sich dagegen mitunter Widerstand regt, ist verständlich, doch immer nur Flächen am Stadtrand zu bebauen, kann auch keine Lösung sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen