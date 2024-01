Wohnungsbau ist Herkulesaufgabe mit sozialem Sprengstoff

Plus Auf dem Wohnungsmarkt brennt es an allen Ecken. Bekommt die Politik das Thema nicht in den Griff, kann das massive negative Auswirkungen haben, schreibt Christian Mühlhause.

Wer eine Wohnung oder ein Haus mieten oder erwerben will, sieht sich schon seit Jahren einem Markt gegenüber, auf dem hohe Preise aufgerufen werden. Die Entwicklungen der vergangenen Monate, mit dem Einbruch der Baugenehmigungen und dem Anstieg der Bauzinsen, verschärfen das Problem und werden womöglich längerfristig nachhallen. Das ist mit Blick auf den gesellschaftlichen Frieden bedenklich.

Es brennt auf dem Wohnungsmarkt an vielen Ecken in der Region Landsberg. Dass 40 oder gar 50 Prozent des Gehalts dafür draufgehen, die Miete oder die Kreditrate bedienen zu können, ist längst kein seltener Einzelfall mehr und ein Dach über dem Kopf braucht jeder, wenn auch nicht als Eigentum. Und selbst wer es sich mit Blick aufs Einkommen eigentlich leisten könnte, wartet lieber ab mit dem Kauf und belegt weiterhin eine Mietwohnung. Das ist nachvollziehbar und angesichts der unsicheren Zeiten durchaus vernünftig, erhöht aber weiter den Druck auf dem Mietmarkt.

