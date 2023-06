Workshop findet eine gute Variante für die nördliche Altstadt

Plus LT-Redakteur Gerald Modlinger sieht das Ergebnis des Workshops zur Aufwertung der nördlichen Altstadt positiv. Es kommt aber auch darauf an, wie es nun weitergeht.

Dass das Fazit der Oberbürgermeisterin und der externen Moderatorinnen beim Finalisierungsworkshop zur Aufwertung der nördlichen Landsberger Altstadt fast schon euphorisch ausfiel, liegt, so könnte man sagen, in der Natur der Sache. Aber auch ausweislich der Wortmeldungen aus dem Teilnehmerfeld war es eine gelungene Form der Bürgerbeteiligung.

Auch wenn am Samstag zurecht keiner der Mitwirkenden der späteren politischen Entscheidung im Stadtrat vorgreifen mochte – ein klares Signal setzte der Workshop schon, und zwar für einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich und keine teilweise Fußgängerzone im Vorderanger. Ein wichtiges Signal ist das auch deshalb, weil die Workshop-Zusammensetzung einerseits die unmittelbar betroffenen Anwohner, Hausbesitzer und Geschäftsinhaber repräsentierte, aber auch die Stadtgesellschaft als Ganzes. Gerade bei Verkehrsthemen haben beide Seiten ja oft ganz unterschiedliche Interessen.