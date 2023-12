Wunschbaum-Aktionen: Eine Hilfe, die ankommt

Plus Mit einem fröhlichen und einem weinenden Auge blickt Redakteurin Vanessa Polednia auf die Wunschbäume in der Region.

Wunschbäume als Spendenform sind eine tolle Sache. Damit wird auf niederschwellige Art und Weise ermöglicht, etwas Gutes für Menschen aus der näheren Umgebung zu tun. Organisationen und Spender aus der Region haben hierfür Anerkennung verdient. Schade ist, dass Adventsaktionen wie diese in einem vermögenden Land wie Deutschland überhaupt notwendig ist.

In der Region gibt es viele Wunschbaum-Aktionen.

Eine Art Wunschbaum wird unter anderem von der Familienoase Landsberg organisiert. Das Familienzentrum bietet Hilfe und Informationen zum Thema Familie und ist offener Treffpunkt für Eltern, Klein- und Schulkinder, ohne Anmeldung und Wartezeiten.