Zerstörung der Bänke auf dem Lechsteg: Ein Akt purer Gewalt

Plus Traurig, was da auf dem Lechsteg passiert ist. Man muss schon ein großes Aggressionspotenzial haben, um eine solche Zerstörung der Sitzbänke machen zu können. Hier sollte man intensiv nach den Tätern suchen, um solche Vorfälle künftig zu vermeiden. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Der neue Lechsteg war so umstritten wie er heute beliebt ist, und die Ruhebänke bieten nicht nur die Möglichkeit zur Rast, sondern auch einen besonderen Blick auf den Lech und die Stadt. Es war schön, dort zu sitzen. Sieht man die Bänke jetzt, möchte man weinen angesichts der blinden Zerstörungswut der Täter.