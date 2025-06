In Landsberg kann man den Sommer genießen

Was für ein Sommer-Wochenende in Landsberg. Brückenfest und Johannisfeuer haben bewiesen, dass man in der Stadt am Lech den Sommer genießen kann. Es lohnt sich, solche Veranstaltungen zu organisieren, die Landsbergerinnen und Landsberger nehmen sie dankbar an. Deswegen: Gerne mehr davon.

In vielen Städten wurden Flüsse in ein enges Bett gepresst und fließen rasch vorbei (Regensburg oder Landshut dienen als Beispiele). In Landsberg ist der Lech an vielen Stellen erlebbar. Stellvertretend dafür stehen die Kiesbänke unterhalb des Lady-Herkomer-Stegs und des Lechwehrs. Mit diesem Gut sollten wir verantwortungsvoll umgehen. Also bitte in Zukunft den eigenen Müll wieder mitnehmen und auf das Baden in der Strömung verzichten.

