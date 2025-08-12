Landsberger Altstadt: Das neue Ladenschlussgesetz ist eine Chance

Es hat lange gedauert, bis sich Bayern für ein moderneres Ladenschlussgesetz entschieden hat. Ist auch Zeit geworden, die Vorschriften aus dem Jahr 1956 abzulösen. Was herausgekommen ist, kann sicherlich nicht als revolutionär bezeichnet werden. Im Vergleich zu anderen Bundesländern oder anderen europäischen Staaten, gibt es doch immer noch genügend Einschränkungen für den Handel.

Thomas Wunder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86899 Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ladenschlussgesetz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis