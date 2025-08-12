Icon Menü
Kommentar zu den Auswirkungen des neuen Ladenschlussgesetzes für Landsberg

Kommentar

Landsberger Altstadt: Das neue Ladenschlussgesetz ist eine Chance

Der Einzelhandel darf künftig länger öffnen. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.
Von Thomas Wunder
    Nach 20 Uhr noch mal schnell zum Supermarkt? In Bayern ist das nicht möglich.
    Nach 20 Uhr noch mal schnell zum Supermarkt? In Bayern ist das nicht möglich. Foto: Philip Dulian/dpa (Symbolbild)

    Es hat lange gedauert, bis sich Bayern für ein moderneres Ladenschlussgesetz entschieden hat. Ist auch Zeit geworden, die Vorschriften aus dem Jahr 1956 abzulösen. Was herausgekommen ist, kann sicherlich nicht als revolutionär bezeichnet werden. Im Vergleich zu anderen Bundesländern oder anderen europäischen Staaten, gibt es doch immer noch genügend Einschränkungen für den Handel.

