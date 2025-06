Fast zwölf Millionen Menschen in Deutschland waren zuletzt Mitglied in einem Fitnessclub. Dies stellte den höchsten Wert in der Geschichte der Fitnessbranche dar und zeigt, dass der Fitnessboom nach wie vor anhält. Auch beim Familienunternehmen Hardy‘s ist das spürbar, der Standort in der Siemensstraße in Landsberg wird künftig zu klein sein.

Thomas Wunder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis