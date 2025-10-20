Jugendamt: Jedes Einzelschicksal ernstnehmen

Ehekrisen, Streit, Kinder und Beziehungsprobleme. Das sind sehr emotionale Themen, die im wahrsten Sinne des Wortes die Menschen mitten ins Herz treffen. Väter, Mütter und auch Kinder. Wer solche Streitigkeiten nicht regeln kann, geht vor Gericht oder, wenn es um das Kindeswohl geht, auch zum Jugendamt. Oft erhofft man sich verzweifelt Hilfe und versteht nicht, dass das nicht alles sofort und im eigenen Interesse geregelt wird. Denn das Jugendamt und die Mitarbeiter haben bürokratische und rechtliche Vorgaben, die ein Einschreiten nicht immer oder manchmal gar nicht möglich machen. Eine schwierige Lage für alle. Für die Behörde wie die Menschen, die sich an sie wenden. Denn man muss davon ausgehen, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen, ihr Bestes zu geben.

Die Zahl alleine ist nicht aussagekräftig

Schwierig ist aber, wenn ein Behördenleiter auf diese Vorfälle damit reagiert, dass die geringe Zahl der Vorfälle zeigt, dass es beim Jugendamt in allen anderen Fällen zu keinen Beschwerden kam. Allerdings reagieren viele Menschen gar nicht erst mit Beschwerden, sondern geben einfach auf. Sich an die Zeitung zu wenden oder den Beschwerdeweg einzuleiten, dies erfordert meist großen Mut und Überwindung. Die „Dunkelziffer“ ist fast immer höher. Und auch wenn man die Zahl der Beschwerden als gering erachtet, so steckt doch hinter jedem Fall ein Einzelschicksal, das man ernst nehmen muss. Also sollten die Betroffenen nun direkt das Angebot des Behördenleiters annehmen und sich direkt bei ihm beschweren.

Dass das Problem hier in der verborgenen Macht der Kommunikation liegt, ist klar. Eine Kommunikation, die allerdings auf Augenhöhe stattfinden sollte. Der Empfänger entscheidet über die Botschaft, sagt Peter Rasch, Chef des Jugendamts. Das ist das große Problem in den sozialen Medien, in denen meist nur noch verstanden wird, was man verstehen will. Das ist richtig. In einem Jugendamt sollte ein pädagogisch ausgebildetes Personal aber die Möglichkeit haben, Missverständnisse auszuräumen und Themen klar darzustellen. Die Vorwürfe sind meist sehr emotional. Die Behörde argumentiert sachlich. Aber vielleicht sollte man hier ansetzen und sich nocheinmal zusammen setzen.