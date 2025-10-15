Lehrplan reformieren: Mehr Bewegung an Schulen

Mehr Bewegung und ausgewogene Ernährung, das tut uns allen gut. Beginnen sollte man damit aber nicht erst im Erwachsenenalter, wenn sich erste gesundheitliche Probleme abzeichnen, sondern präventiv in jungen Jahren. Kindergarten und Schule sind dafür genau der richtige Ort.

Projekte wie das Gorilla Schulprogramm sind wichtig, Bewegung und Ernährung sollten allerdings regelmäßig an Schulen im Mittelpunkt stehen. Dazu ist ein Umdenken gefordert, ganz oben, dort wo festgelegt wird, wie an unseren Schulen unterrichtet wird. Und künftig muss vor allem der Bewegung mehr Raum gegeben werden, und nicht nur in Form einer Initiative wie der Bewegungs-Halbestunde an Grundschulen.

In Österreich ist eine tägliche Schulstunde verpflichtend

In Bayern wurde der Sportunterricht in den vergangenen Jahrzehnten von früher fast vier auf jetzt durchschnittlich rund zwei Wochenstunden reduziert, in Österreich stattdessen eine tägliche Sportstunde in den Schulen verpflichtend eingeführt. Was für ein Gegensatz. Dabei ist mehr Bewegung gerade an Schulen notwendig. Schon jetzt zählen Übergewicht und Bewegungsmangelerscheinungen zu den bedrohlichsten Kinderkrankheiten.

Weil sich im Privaten immer weniger bewegt wird, kommt auf Kindergarten und Schule eine wichtige Rolle zu. Dort soll Kindern und Jugendlichen nicht nur der Spaß am Bewegen, und damit soll nicht Sport im klassischen Sinn gemeint sein, beigebracht werden, sondern auch deutlich gemacht werden, wie wichtig körperliche Fitness und Gesundheit sind.

„Wir müssen uns mehr bewegen“

Bewegung und gesunde Ernährung kommen Zuhause immer häufiger zu kurz. Darauf muss der Lehrplan Rücksicht nehmen. Dass eine Kooperation zwischen Sportvereinen und Schulen vielleicht auch mehr Spitzensportler zutage fördert, wäre eine positive Randerscheinung. Wichtig sind die Grundlagen: Wir müssen uns mehr bewegen.