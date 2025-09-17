Was bleibt vom Satz "Wir schaffen das"?

„Wir schaffen das“: Dieser Satz steht grundsätzlich einmal für Zuversicht, für Handlungsfähigkeit und die Bereitschaft, etwas zu tun. Die Gesellschaft in Deutschland hat die Voraussetzungen dafür, Herausforderungen zu meistern. Das zeigt sich auch in unserer Region immer wieder. Vor allem, wenn Menschen dringend Hilfe benötigen, aber auch bei der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen.

Thomas Wunder

86899 Landsberg

Angela Merkel