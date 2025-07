Das Anruf-Sammeltaxi (AST) ist ein besonderer Service, den Landkreis, Stadt und Gemeinden als Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr in der Region Landsberg anbieten. Zu Zeiten, in denen kein Stadtbus oder Linienbus fährt, ist es von Bushaltestelle zu Bushaltestelle unterwegs. 18 Linien werden aktuell bedient. Ein Service, den offenbar immer mehr Menschen in Anspruch nehmen.

