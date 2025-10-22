Schwere Zeiten für Bahnpendler aus dem Landkreis Landsberg

Sicherheit geht vor. Dieses Motto gilt jetzt bei der Deutschen Bahn. Und die Folgen mit Langsam-Fahrstellen und Baustellen bekommen im nächsten Jahr unter anderem die Zugpendler aus dem Landkreis Landsberg zu spüren.

Natürlich ist es richtig, dass die Deutsche Bahn aus den Untersuchungen zum tragischen Bahnunglück bei Garmisch-Partenkirchen im Juni 2022 ihre Schlüsse zieht und die Sicherheit ihrer Bahnstrecken in den Vordergrund stellt. Andererseits ist es erschreckend, wie wenig in den vergangenen Jahren in die dringend notwendige Sanierung vor allem von Betonschwellen und Gleisen investiert wurde. Warum wurde das nicht gleichzeitig mit der Elektrifizierung zwischen Lindau und München gemacht?

Die Bahn setzt auf Sicherheit statt und Pünktlichkeit

„Wir setzen auf Sicherheit statt Pünktlichkeit“, heißt es nun vonseiten der Bahn. Für die rund 5000 Personen aus dem Landkreis Landsberg, die in den Großraum München pendeln, bedeutet das, dass sie noch häufiger mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen müssen. Ein fatales Signal für die Verkehrswende. Bahnfahren wird immer unattraktiver, immer mehr Pendler werden sich wieder ins Auto setzen.

Langsam-Fahrstellen und weitere Baustellen, die Ankündigungen der Deutschen Bahn für den Abschnitt zwischen Buchloe und München, werden sich auch auf den öffentlichen Nahverkehr im Landkreis Landsberg und den MVV im Großraum München auswirken. Die Bahn will ihren Kunden rechtzeitig mitteilen, wo und wann es Einschränkungen geben wird. Darauf wartet auch der Landkreis, der seine Fahrpläne daran anpassen muss. Schon jetzt ist abzusehen, dass der Start ins neue Jahr, zumindest auf der Schiene, höchst kompliziert werden wird.