Kommentar zum Ende der Sperrmüllkarte im Landkreis Landsberg

Kommentar

Kostenloser Sperrmüll: Ist das der richtige Weg?

Ein kleiner Betrag pro Anlieferung, ganz formlos an der Kasse zu bezahlen: Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.
Thomas Wunder
Von Thomas Wunder
    Am Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten kann der Sperrmüll entsorgt werden
    Am Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten kann der Sperrmüll entsorgt werden Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

    Die Sperrmüllkarte, die es zuletzt nur im Landkreis Landsberg gab, ist ein Auslaufmodell. Ihr Ende ab 2026 ist sinnvoll, vor allem vor dem Hintergrund, dass Dreiviertel der Karten gar nicht genutzt wurden. Dass Sperrmüll nun aber kostenlos beim Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten angeliefert werden kann, gilt es zu hinterfragen. Die Kosten für die künftige Sperrmüllentsorgung tragen nämlich alle Gebührenzahler mit.

