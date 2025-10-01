Kostenloser Sperrmüll: Ist das der richtige Weg?

Die Sperrmüllkarte, die es zuletzt nur im Landkreis Landsberg gab, ist ein Auslaufmodell. Ihr Ende ab 2026 ist sinnvoll, vor allem vor dem Hintergrund, dass Dreiviertel der Karten gar nicht genutzt wurden. Dass Sperrmüll nun aber kostenlos beim Abfallwirtschaftszentrum in Hofstetten angeliefert werden kann, gilt es zu hinterfragen. Die Kosten für die künftige Sperrmüllentsorgung tragen nämlich alle Gebührenzahler mit.

Thomas Wunder

86899 Landsberg

Sperrmüll