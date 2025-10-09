Baugebiet in Ellighofen: Ärger ist verständlich

Es hat schon etwas von „Dinner for One“, jene Sendung, die traditionell an Silvester im Fernsehen zu sehen ist. Bei den Bürgerversammlungen in Ellighofen ist es das Thema „Neues Baugebiet“, das in den vergangenen Jahren in schöner Regelmäßigkeit zu hören ist. Stadtverwaltung und Stadtrat halten die Bürgerinnen und Bürger mittlerweile viel zu lange hin.

„Der Landsberger Ortsteil Ellighofen ist geprägt durch seinen dörflichen Charakter. Jeder kennt jeden, es gibt – wie immer wieder betont wird – einen starken Zusammenhalt untereinander. Dementsprechend sorgt es für Frust, wenn junge Menschen, die in ihrem Heimatort verwurzelt sind und dort ihre Zukunft sehen, wegziehen müssen, weil die Aussicht auf einen Bauplatz fehlt.“

So hat unsere Redaktion Mitte Oktober vergangenen Jahres unter anderem die Bürgerversammlung in Ellighofen kommentiert. Seit zehn Jahren oder länger warten die Bewohner darauf, dass sich etwas tut. Doch immer wieder wurden sie vertröstet, auch schon von Oberbürgermeisterin Doris Baumgartls Vorgänger Matias Neuner. Der Ärger ist verständlich.

In Ellighofen blickt man neidisch auf die Nachbarorte

In den benachbarten Dörfern wurden in den vergangenen Jahren einige Baugebiete verwirklicht. In Ellighofen blickt man neidisch darauf, schließlich gibt es für das Dorf nicht einmal einen Zeitplan. Verständnis, dass in Landsberg selbst, etliche, größere Bauprojekte priorisiert werden, ist mittlerweile nicht vorhanden.

Und wenn die Bürgerinnen und Bürger von Ellighofen jetzt hören, was noch alles im Vorfeld geprüft werden muss, eine Bedarfsabfrage erfolgt und eigentlich ja der Dorfkern nachverdichtet werden sollte, dann dürfte das Thema auch bei den kommenden Bürgerversammlungen für Ärger sorgen.