Zum Weltwassertag: Schon die Kleinen für das wertvolle Gut sensibilisieren

Der Weltwassertag am 22. März erinnert uns jedes Jahr daran, wie wertvoll und begrenzt Wasser ist – eine Ressource, die unser Leben in jeder Hinsicht prägt. Daher ist es entscheidend, sowohl Klein als auch Groß für den Wasserschutz zu sensibilisieren. Schön, dass in der Region immer wieder Projekte dazu beitragen.

Das Wasserprojekt der Iglinger Kita ist eine gute Idee

Ein herausragendes Beispiel ist die Iglinger Kindertagesstätte, die kürzlich als erste Kita im Landkreis die Auszeichnung „Leitungstrinkwasserfreundliche Kita“ erhielt. Hier wird Kindern nicht nur ein gesunder Zugang zu Leitungswasser ermöglicht, sondern auch ein starkes Bewusstsein für Nachhaltigkeit vermittelt. Durch die Installation von Trinkbrunnen auf dem Außengelände und die Bereitstellung langlebiger Trinkflaschen lernen die Kinder, wie wichtig es ist, auf Wasser in seiner reinsten Form zurückzugreifen – ohne Plastikmüll und Ressourcenverschwendung. Diese Vorbildfunktion wird durch ein praxisorientiertes Wasserprojekt im Kita-Alltag weiter unterstützt, das Themen wie den Wasserkreislauf und die Bedeutung von Wasser für die Umwelt thematisiert.

Solche Initiativen sind notwendig, um die nächste Generation frühzeitig für den Wasserschutz zu sensibilisieren. Indem Kinder schon in jungen Jahren lernen, wie wertvoll Wasser ist, tragen sie dazu bei, dass sich der verantwortungsvolle Umgang mit dieser Ressource auch im Alltag der Erwachsenen fortsetzt.