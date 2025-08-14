An Bürgerentscheiden darf nicht gerüttelt werden

Bayern ist und bleibt Spitzenreiter bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in Deutschland. Bundesweit fanden vergangenes Jahr knapp 40 Prozent aller direktdemokratischen Verfahren im Freistaat statt. Ja, die Bayern können ihren Regierenden leichter auf die Finger klopfen als die Bürger in anderen Teilen Deutschlands. Und ja, im Landkreis Landsberg wird das Instrument direkter Demokratie sehr häufig genutzt. Und das soll auch so bleiben.

Thomas Wunder

86899 Landsberg

Bürgerentscheid