Kommentar zur Beibehaltung der Bürgerentscheide in Bayern und im Landkreis Landsberg

Kommentar

An Bürgerentscheiden darf nicht gerüttelt werden

Im Landkreis Landsberg wurde auf diese Weise häufig Konsens erzielt, den die Politik nicht herstellen konnte. Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.
Von Thomas Wunder
    |
    |
    |
    In Landsberg fanden bislang 16 Bürgerentscheide statt.
    In Landsberg fanden bislang 16 Bürgerentscheide statt. Foto: Thorsten Jordan (Symbolbild)

    Bayern ist und bleibt Spitzenreiter bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in Deutschland. Bundesweit fanden vergangenes Jahr knapp 40 Prozent aller direktdemokratischen Verfahren im Freistaat statt. Ja, die Bayern können ihren Regierenden leichter auf die Finger klopfen als die Bürger in anderen Teilen Deutschlands. Und ja, im Landkreis Landsberg wird das Instrument direkter Demokratie sehr häufig genutzt. Und das soll auch so bleiben.

