Wer hält die Gasförderung in Reichling auf?

Die Erdgas-Probebohrungen in Reichling wurden in den vergangenen Wochen von Protesten und Aktionen begleitet. Nicht nur Klimaaktivisten, die vor allem ein generelles Ende fossiler Brennstoffe fordern, sondern auch die Bevölkerung, nicht allein die Bürgerinitiative Reichling-Ludenhausen, sorgen sich um ihre Heimat, ihr Trinkwasser, ihre Natur. Die Proteste haben Reichling mediale Aufmerksamkeit beschert, die Bohrungen verhindert, haben sie nicht. Übrigens auch ein Brief von Landrat Thomas Eichinger an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger nicht.

