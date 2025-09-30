Icon Menü
Kommentar zur umstrittenen Gasbohrung in Reichling

Kommentar

Wer hält die Gasförderung in Reichling auf?

Der Landsberger Kreistag soll ein Zeichen setzen. Ist sogar mehr möglich? Ein Kommentar von LT-Redakteur Thomas Wunder.
Thomas Wunder
Von Thomas Wunder
    • |
    • |
    • |
    Auch Greenpeace-Aktivisten am Bohrplatz in Reichling gegen die Gasbohrung protestiert.
    Auch Greenpeace-Aktivisten am Bohrplatz in Reichling gegen die Gasbohrung protestiert. Foto: Tino Boecher/Greenpeace

    Die Erdgas-Probebohrungen in Reichling wurden in den vergangenen Wochen von Protesten und Aktionen begleitet. Nicht nur Klimaaktivisten, die vor allem ein generelles Ende fossiler Brennstoffe fordern, sondern auch die Bevölkerung, nicht allein die Bürgerinitiative Reichling-Ludenhausen, sorgen sich um ihre Heimat, ihr Trinkwasser, ihre Natur. Die Proteste haben Reichling mediale Aufmerksamkeit beschert, die Bohrungen verhindert, haben sie nicht. Übrigens auch ein Brief von Landrat Thomas Eichinger an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger nicht.

