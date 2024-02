Zustimmung für Landratsamt-Neubau bröckelt

Plus Ein neues Landratsamt im Landsberger Osten für über 100 Millionen Euro? Die aktuelle Planung muss modifiziert werden.

Bei einem Pressegespräch Mitte Dezember äußerte sich Landrat Thomas Eichinger ( CSU) noch zuversichtlich, unter den Kreisrätinnen und Kreisräten genügend Rückhalt für den Landratsamt-Neubau am Penzinger Feld in seiner jetzigen Form zu haben. Auch wenn die Baukosten über 100 Millionen Euro liegen würden. Nach der jüngsten Kreistagssitzung kann sich der Landrat einer breiten Mehrheit nicht mehr sicher sein.

Bei der Entscheidung über die Kreisumlage ging es denkbar knapp in die Richtung des Landrats. Bei den anschließenden Haushaltsreden wurde deutlich, dass innerhalb der meisten Fraktionen der Neubau des Landratsamts zwar als notwendig erachtet wird, allerdings über deutliche Einsparungen beim Bau nachgedacht werden sollte.