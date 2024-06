Zu protzig, zu teuer? Zustimmung für Landratsamts-Neubau schwindet

Plus Kosten und Finanzierung des Projekts im Landsberger Osten stehen in der Kritik. Hat der Landrat noch eine Mehrheit hinter sich? Ein Kommentar von Thomas Wunder.

100 Millionen plus X. Diese Zahl nannte Landrat Thomas Eichinger ( CSU) gegenüber unserer Redaktion, als er nach den Kosten für den Neubau des Landratsamts gefragt wurde. Jetzt wird im Kreisausschuss die Kostenberechnung vorgestellt. Danach wird sich entscheiden, ob der Landrat für das umstrittene Projekt eine Mehrheit hinter sich weiß.

Bei den Haushaltsberatungen Anfang Februar war deutlich geworden, dass sich der Landrat einer breiten Mehrheit nicht mehr sicher sein kann. Innerhalb der meisten Fraktionen wird ein Neubau zwar als notwendig erachtet, allerdings sollte über deutliche Einsparungen nachgedacht werden. Diese Erkenntnis hat sich offenbar nicht nur bei den bisherigen Kritikern durchgesetzt, sondern mittlerweile auch bei einigen Kreisrätinnen und Kreisräten, die bislang keine Einwände gegen die architektonischen und finanziellen Pläne geltend gemacht haben, auch aus den Reihen der CSU.