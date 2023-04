Zuwanderung: Die Kommunen baden die Fehler der großen Politik aus

Plus Nach 2015 erlebt Deutschland erneut einen starken Anstieg an Schutz- und Asylsuchenden. Dass Penzings Bürgermeister die Frage nach der Belastungsgrenze stellt, ist verständlich.

In den vergangenen Wochen mahnten Bürgermeister bundesweit, dass die Kommunen bei der Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine und Asylbewerbern am Limit seien und teils jenseits dessen. Auch Penzings Bürgermeister Peter Hammer griff das Thema auf. Es ist eine Situation, wie es sie von der Dimension 2015/2016 schon einmal gab und doch gibt es Unterschiede.

Viele Jahre trugen vor allem die EU-Staaten im Süden die Hauptlast beim Thema Migration. Die Nationen in Nord- und Westeuropa waren dank des Dublin-III-Abkommens vergleichsweise fein raus. Dass das auf lange Sicht nicht gut gehen würde, war erwartbar und dann winkten Griechen und Italiener die Menschen einfach durch. Für solch eine Situation hätte sich Deutschland im Vorfeld bis zu einem gewissen Grad wappnen und gegensteuern können. Am Ende baden das Versagen immer die Schwächsten in der Kette aus, und das sind die Landkreise und Kommunen.

