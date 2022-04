Zweckverband Fliegerhorst: Die Penzinger Sorgen ernst nehmen

Plus Ein Zweckverband soll gegründet werden, um künftig das Gelände des ehemaligen Penzinger Fliegerhorsts zu verwalten. Gegenseitiges Vertrauen ist wichtig. Ein Kommentar.

Der ehemalige Fliegerhorst in Penzing ist eines der spannendsten und vielversprechendsten Entwicklungsareale in der Region. Das weckt Begehrlichkeiten, nicht nur bei großen Unternehmen, sondern auch bei der Stadt Landsberg. Daher kommt auch die Idee eines Zweckverbands.